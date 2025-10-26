Украинские воины ликвидировали еще 900 солдат РФ и 18 ББМ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1341 день полномасштабной войны России против Украины.
- 25 октября на фронте произошло 181 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 136 890 (+900) человек
танков — 11 291 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.
артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.
РСЗО — 1 526 (+0) ед.
средства ПВО — 1230 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.
крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.
специальная техника — 3 981 (+0) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением семи ракет, 75 авиационных ударов, сбросив при этом 144 управляемых бомбы.
Кроме того, произвел 3021 обстрел, из них 136 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4698 дронов-камикадзе.
