Украинские воины ликвидировали еще 900 солдат РФ и 18 ББМ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 136 890 (+900) человек

танков — 11 291 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.

артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.

РСЗО — 1 526 (+0) ед.

средства ПВО — 1230 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.

крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.

специальная техника — 3 981 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением семи ракет, 75 авиационных ударов, сбросив при этом 144 управляемых бомбы.

Кроме того, произвел 3021 обстрел, из них 136 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4698 дронов-камикадзе.