Украинские воины ликвидировали еще 900 солдат РФ и 18 ББМ
Украинские воины ликвидировали еще 900 солдат РФ и 18 ББМ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1341 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 25 октября на фронте произошло 181 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 136 890 (+900) человек

  • танков — 11 291 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.

  • артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.

  • РСЗО — 1 526 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1230 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.

  • крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.

  • специальная техника — 3 981 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением семи ракет, 75 авиационных ударов, сбросив при этом 144 управляемых бомбы.

Кроме того, произвел 3021 обстрел, из них 136 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4698 дронов-камикадзе.

