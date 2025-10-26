Українські воїни ліквідували ще 900 солдатів РФ та 18 ББМ
Українські воїни ліквідували ще 900 солдатів РФ та 18 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1341 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 25 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб

  • танків — 11 291 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.

  • артилерійських систем — 34 002 (+15) од.

  • РСЗВ — 1 526 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.

  • крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.

  • спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.

"Не має права бути командиром". Сирський екстрено прибув на Покровський напрямок
Олександр Сирський
Сирський прокоментував ситуацію в Покровську
ППО знешкодила 90 зі 101 дрона під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Путін заявив про випробування ракети "з необмеженою дальністю"
Путін

