Українські воїни ліквідували ще 900 солдатів РФ та 18 ББМ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб

танків — 11 291 (+4) од.

бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.

артилерійських систем — 34 002 (+15) од.

РСЗВ — 1 526 (+0) од.

засоби ППО — 1 230 (+0) од.

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.

крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.

спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.