Українські воїни ліквідували ще 900 солдатів РФ та 18 ББМ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1341 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 25 жовтня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб
танків — 11 291 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.
артилерійських систем — 34 002 (+15) од.
РСЗВ — 1 526 (+0) од.
засоби ППО — 1 230 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.
крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.
спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби.
Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.
