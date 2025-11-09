Украинские воины ликвидировали еще 970 российских оккупантов
Украина
Украинские воины ликвидировали еще 970 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 ноября 2025 года
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

  • Начались 1355-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 8 ноября на фронте произошло 196 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 9 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 151 070 (970) человек;

  • танков — 11 335 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 545 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 340 (+19) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 368 (+440) ед;

  • крылатых ракет — 3 926 (+8) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 880 (+85) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 5276 дронов-камикадзе и совершено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста — из реактивных систем залпового огня.

