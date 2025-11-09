Українські воїни ліквідували ще 970 російських окупантів
Українські воїни ліквідували ще 970 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили два райони зосередження особового складу російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1355-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 8 листопада на фронті відбулося 196 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 9 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 151 070 (+970) осіб;

  • танків — 11 335 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 23 545 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 340 (+19) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 368 (+440) од;

  • крилатих ракет — 3 926 (+8) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 880 (+85) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто — із реактивних систем залпового вогню.

