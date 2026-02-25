Украинские воины обезвредили еще 1070 российских оккупантов
Украинские воины обезвредили еще 1070 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения живой силы армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1463 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 24 февраля на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 25 февраля 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 262 490 (+1 070) человек,

  • танков — 11 701 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 091 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 37 589 (+29) ед,

  • РСЗО — 1 655 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 146 457 (+886) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 79 971 (+145) ед,

  • специальной техники — 4 075 (+1) ед.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5964 дрона-камикадзе и осуществил 3293 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 136 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Екатериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяна, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.

Солдаты РФ убили 4 гражданских на Запорожье
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атаки России на Запорожье — есть жертвы
ПВО ликвидировала 95 из 115 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - какие последствия
США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску
Стефанишина

