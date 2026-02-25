Украинские воины обезвредили еще 1070 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения живой силы армии РФ.
- Начался 1463 день полномасштабной войны России против Украины.
- 24 февраля на фронте произошло 164 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 25 февраля 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 262 490 (+1 070) человек,
танков — 11 701 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 24 091 (+5) ед,
артиллерийских систем — 37 589 (+29) ед,
РСЗО — 1 655 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 146 457 (+886) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 79 971 (+145) ед,
специальной техники — 4 075 (+1) ед.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Екатериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяна, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.
