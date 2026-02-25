Українські воїни знешкодили ще 1070 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знешкодили ще 1070 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження живої сили армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1463 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом 24 лютого на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 25 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 262 490 (+1 070) осіб,

  • танків — 11 701 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 24 091 (+5) од,

  • артилерійських систем — 37 589 (+29) од,

  • РСЗВ — 1 655 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 146 457 (+886) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 79 971 (+145) од,

  • спеціальної техніки — 4 075 (+1) од.

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ убили 4 цивільних на Запоріжжі
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя - є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 95 із 115 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську
Стефанішина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?