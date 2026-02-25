Українські воїни знешкодили ще 1070 російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження живої сили армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1463 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 24 лютого на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 262 490 (+1 070) осіб,
танків — 11 701 (+3) од,
бойових броньованих машин — 24 091 (+5) од,
артилерійських систем — 37 589 (+29) од,
РСЗВ — 1 655 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 146 457 (+886) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 79 971 (+145) од,
спеціальної техніки — 4 075 (+1) од.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.
