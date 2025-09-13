Украинские воины освободили от оккупантов РФ село Филия на Днепропетровщине

В Днепропетровской области Силы обороны Украины освободили село Филиал от российских войск.
Главные тезисы
- Украинские воины успешно освободили село Филия на Днепропетровщине от российских оккупантов.
- Действия украинских войск в Филии стали частью стратегической операции по выводу российских войск из Украины.
ВСУ выбросили оккупантов РФ из Филии на Днепропетровщине
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.
Отбит у врага Филия на Днепропетровщине. Там зашли оккупанты, подняли свою тряпку (флаг — ред.), две группы 425-го полка "Скала" ворвались туда, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать.
Напомним, между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток произошло 80 боевых столкновений.
