Украинские воины освободили от оккупантов РФ село Филия на Днепропетровщине

ВСУ выбросили оккупантов РФ из Филии на Днепропетровщине

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.

Отбит у врага Филия на Днепропетровщине. Там зашли оккупанты, подняли свою тряпку (флаг — ред.), две группы 425-го полка "Скала" ворвались туда, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать.

Напомним, между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток произошло 80 боевых столкновений.