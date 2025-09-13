Украинские воины освободили от оккупантов РФ село Филия на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины освободили от оккупантов РФ село Филия на Днепропетровщине

флаг
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Днепропетровской области Силы обороны Украины освободили село Филиал от российских войск.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно освободили село Филия на Днепропетровщине от российских оккупантов.
  • Действия украинских войск в Филии стали частью стратегической операции по выводу российских войск из Украины.

ВСУ выбросили оккупантов РФ из Филии на Днепропетровщине

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.

Отбит у врага Филия на Днепропетровщине. Там зашли оккупанты, подняли свою тряпку (флаг — ред.), две группы 425-го полка "Скала" ворвались туда, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать.

Напомним, между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток произошло 80 боевых столкновений.

На шести направлениях фронта бои продолжаются, больше всего враг продолжает атаковать на Покровском направлении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили по Днепропетровщине — есть погибшие и раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Атака России на Днепропетровщину – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские войска атаковали дронами Покровскую громаду Днепропетровщины — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?