Українські воїни звільнили від окупантів РФ село Філія на Дніпропетровщині
Україна
Дата публікації

Українські воїни звільнили від окупантів РФ село Філія на Дніпропетровщині

прапор
Джерело:  Укрінформ

На Дніпропетровщині Сили оборони України звільнили село Філія від російських військ.

Головні тези:

  • Українські війська звільнили село Філія на Дніпропетровщині від окупантів РФ.
  • Сили оборони України взяли на контроль населений пункт, який раніше був під окупацією.
  • Дії українських воїнів у селі Філія є частиною широкомасштабної операції з виведення російських військ з України.

ЗСУ викинули окупантів РФ із Філії на Дніпропетровщині

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку (прапор - ред.), дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати.

Нагадаємо, між Силами оборони України та російськими військами з початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

На шести напрямках фронту бої тривають, найбільше ворог продовжує атакувати на Покровському напрямку.

Більше по темі

Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині — є загиблі й поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака Росії на Дніпропетровщину - що відомо
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська атакували дронами Покровську громаду Дніпропетровщини — є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня

