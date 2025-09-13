Українські воїни звільнили від окупантів РФ село Філія на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині Сили оборони України звільнили село Філія від російських військ.

ЗСУ викинули окупантів РФ із Філії на Дніпропетровщині

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку (прапор - ред.), дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати.

Нагадаємо, між Силами оборони України та російськими військами з початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.