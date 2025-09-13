Українські воїни звільнили від окупантів РФ село Філія на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині Сили оборони України звільнили село Філія від російських військ.
Головні тези:
- Українські війська звільнили село Філія на Дніпропетровщині від окупантів РФ.
- Сили оборони України взяли на контроль населений пункт, який раніше був під окупацією.
- Дії українських воїнів у селі Філія є частиною широкомасштабної операції з виведення російських військ з України.
ЗСУ викинули окупантів РФ із Філії на Дніпропетровщині
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.
Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку (прапор - ред.), дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати.
Нагадаємо, між Силами оборони України та російськими військами з початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
