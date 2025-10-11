Украинские воины отбили более 100 штурмов оккупантов РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Актуальная ситуация на фронте 11 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.
На Купянском направлении идет одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.
Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Январь, Сосновка, Новогригоровка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.
