Украинские воины отбили более 100 штурмов оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении идет одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.