Украинские воины отбили более 100 штурмов оккупантов РФ с начала суток
Украинские воины отбили более 100 штурмов оккупантов РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • Защитники удерживают рубежи и останавливают противника.
  • Российские оккупанты пытались атаковать в разных районах, включая Северо-Слобожанское, Южно-Слобожанское и Лиманское направления.
  • Украинские войска сорвали планы врага, отражая 108 штурмов за одни сутки.

Актуальная ситуация на фронте 11 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

  • На Купянском направлении идет одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

  • На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

  • На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.

  • Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

  • На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.

  • На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Январь, Сосновка, Новогригоровка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.

  • На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.

