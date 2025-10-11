Українські воїни відбили понад 100 штурмів окупантів РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Українські війська відбили 108 штурмів російських окупантів на фронті з початку доби.
- Захисники тримають рубежі та завдали значної шкоди планам російської агресії.
- Ворог намагався атакувати у різних районах, зокрема на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 11 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 11.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Сьогодні противник завдав одного авіаудару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 96 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває дотепер.
На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Ямполя, Серебрянки й Дронівки.
Сили оборони зупинили 11 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Ще п’ять ворожих атак тривають.
На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі штурми поблизу населеного пункту Степове та в бік Приморського.
