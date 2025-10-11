Українські воїни відбили понад 100 штурмів окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Сьогодні противник завдав одного авіаудару, скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 96 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Ямполя, Серебрянки й Дронівки.