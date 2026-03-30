Украинские воины отбили более 40 атак оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Славянском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Домашнего.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивной системы залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и сторону населенных пунктов Староукраинка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Волшебное. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.