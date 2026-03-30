Украинские воины отбили более 40 атак оккупантов с начала суток
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 46.

Главные тезисы

  • Украинские войска отразили 46 атак оккупантов с начала суток.
  • Противник совершил 47 обстрелов позиций украинских войск, включая использование реактивной системы залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 30 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг совершил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Домашнего.

  • На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск.

  • На Славянском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное. Один бой продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и сторону населенных пунктов Староукраинка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Волшебное. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

  • На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.

Больше по теме

ВСУ ликвидировали еще 129 оккупантов на Покровском направлении
ВСУ ликвидировали еще 870 оккупантов и 48 артсистем РФ
Сырский оценил эффективность использования ВСУ дронов-перехватчиков на фронте в марте
