Українські воїни відбили понад 40 атак окупантів від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора вже становить 46.

Головні тези:

  • З початку доби українські війська відбили 46 атаки окупантів на різних напрямках фронту.
  • Противник здійснив 47 обстрілів позицій наших військ, використовуючи реактивну систему залпового вогню.

Актуальна ситуація на фронті 30 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 30.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.

  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ.

  • На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районі Березового та у бік Олександрограду та Вербового.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.

