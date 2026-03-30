Українські воїни відбили понад 40 атак окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ.

На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.