ЗСУ ліквідували ще 870 окупантів і 48 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по30 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 296 700 осіб, з них 870 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати в російських військах під час війни з Україною перевищили 1,2 млн осіб.
- Збройні сили України повідомили про ліквідацію ще 870 окупантів та 48 артилерійських систем у ході конфлікту.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 824 (+4),
бойових броньованих машин — 24 317 (+4),
артилерійських систем — 39 049 (+48),
РСЗВ — 1 708 (+1),
засобів ППО — 1 337 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 206 531 (+2 471),
крилатих ракет — 4 491 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 86 160 (+183),
спеціальної техніки — 4 105 (+0).
Дані уточнюються.
