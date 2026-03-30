ЗСУ ліквідували ще 870 окупантів і 48 артсистем РФ
ЗСУ ліквідували ще 870 окупантів і 48 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по30 березня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 296 700 осіб, з них 870 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати в російських військах під час війни з Україною перевищили 1,2 млн осіб.
  • Збройні сили України повідомили про ліквідацію ще 870 окупантів та 48 артилерійських систем у ході конфлікту.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 824 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 317 (+4),

  • артилерійських систем — 39 049 (+48),

  • РСЗВ — 1 708 (+1),

  • засобів ППО — 1 337 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 206 531 (+2 471),

  • крилатих ракет — 4 491 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 86 160 (+183),

  • спеціальної техніки — 4 105 (+0).

Дані уточнюються.

