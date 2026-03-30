ВСУ ликвидировали еще 870 оккупантов и 48 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 30 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 296 700 человек, из них 870 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превысили 1,2 миллиона человек.
- Украинские вооруженные силы сообщили о ликвидации 870 оккупантов и 48 артиллерийских систем.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 824 (+4),
боевых бронированных машин — 24 317 (+4),
артиллерийских систем — 39 049 (+48),
РСЗО — 1 708 (+1),
средств ПВО — 1 337 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 206 531 (+2 471),
крылатых ракет — 4 491 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 86 160 (+183),
специальной техники — 4 105 (+0).
Данные уточняются.
