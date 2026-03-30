ВСУ ликвидировали еще 870 оккупантов и 48 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 30 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 296 700 человек, из них 870 человек - за минувшие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 824 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 317 (+4),

  • артиллерийских систем — 39 049 (+48),

  • РСЗО — 1 708 (+1),

  • средств ПВО — 1 337 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 206 531 (+2 471),

  • крылатых ракет — 4 491 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 86 160 (+183),

  • специальной техники — 4 105 (+0).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 129 оккупантов на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ

