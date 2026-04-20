Украинские воины отбили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Украинские воины отразили более 50 атак армии РФ с начала суток.
- Агрессор нанес значительные повреждения, однако силы обороны сумели успешно отразить атаки на различных направлениях.
- Оперативная информация Генерального штаба ВСУ отражает основные действия противника на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 20 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции наших защитников, нанес пять авиаударов, сбросил девять авиабомб, совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.
В Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Вильча.
На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в направлениях населенных пунктов Купянск, Ковшаровка и Новоосиново. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться недалеко от Кармазиновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Александро-Шультиного, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Александровском направлении враг дважды наступал в направлениях населенных пунктов Калиновское и Согласие.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя. Враг нанес авиаудару в районе Цветкового. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил, однако нанес авиаудара по Орехову.
На Приднепровском направлении враг проводил одно бесполезное штурмовое действие в направлении Антоновского моста.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-