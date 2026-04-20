Украинские воины отбили более 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться недалеко от Кармазиновки.

На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в направлениях населенных пунктов Купянск, Ковшаровка и Новоосиново. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Вильча.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции наших защитников, нанес пять авиаударов, сбросил девять авиабомб, совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Константиновском направлении захватчики совершили 13 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Александро-Шультиного, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Александровском направлении враг дважды наступал в направлениях населенных пунктов Калиновское и Согласие.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили восемь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя. Враг нанес авиаудару в районе Цветкового. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил, однако нанес авиаудара по Орехову.