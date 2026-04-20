Українські воїни відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка та Новоосинове. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вільча.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції наших оборонців, завдав п’яти авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаудару в районі Цвіткового. Ще два боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.