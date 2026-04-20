Українські воїни відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- З початку доби агресор атакував позиції українських воїнів 52 рази, завдавши значні пошкодження.
- Українські сили оборони вдало відбили атаки на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський, Лиманський та інші.
Актуальна ситуація на фронті 20 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 20.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції наших оборонців, завдав п’яти авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вільча.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка та Новоосинове. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися неподалік Кармазинівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаудару в районі Цвіткового. Ще два боєзіткнень тривають.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.
На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-