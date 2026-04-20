Українські воїни відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • З початку доби агресор атакував позиції українських воїнів 52 рази, завдавши значні пошкодження.
  • Українські сили оборони вдало відбили атаки на різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Південно-Слобожанський, Лиманський та інші.

Актуальна ситуація на фронті 20 квітня

Оперативна інформація станом на 16:00 20.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції наших оборонців, завдав п’яти авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та Вільча.

  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка та Новоосинове. Два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися неподалік Кармазинівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаудару в районі Цвіткового. Ще два боєзіткнень тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

  • На Придніпровському напрямку ворог проводив одну марну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

