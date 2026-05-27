Украинские воины отбили более 60 атак окупантов с начала суток

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток украинские воины успешно отбили более 60 атак окупантов.
- Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов, свидетельствующие о напряженной ситуации.
- На различных направлениях фронта произошли боестолкновения и обстрелы населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 27 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и сторону Избицкого, Терновой. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Кившаровка и в районе Новоегоровки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышева и в районах Колодцев, Ставков.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков идти вперед в районе населённого пункта Рай-Александровка.
На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону населенного пункта Злагода.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Прилуки, Железнодорожное и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Леноконстантиновки, Староукраинки, Цветочного и Волшебного.
На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки. Одно боестолкновение продолжается.
