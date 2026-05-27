Украинские воины отбили более 60 атак окупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка и сторону Избицкого, Терновой. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в сторону населенного пункта Кившаровка и в районе Новоегоровки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышева и в районах Колодцев, Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков идти вперед в районе населённого пункта Рай-Александровка.