Українські воїни відбили понад 60 атак окупантів від початку доби
Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Українські воїни успішно відбили понад 60 атак окупантів від початку доби.
  • На фронті тривають артилерійські обстріли прикордонних районів, що свідчить про напружену ситуацію.

Актуальна ситуація на фронті 27 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 27.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Ківшарівка та у районі Новоєгорівки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого та в районах Колодязів, Ставків.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Сергіївка. Два боєзіткнення тривають.

  • На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 17 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

  • На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки. Одне боєзіткнення наразі триває.

