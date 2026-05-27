Українські воїни відбили понад 60 атак окупантів від початку доби

Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Українські воїни успішно відбили понад 60 атак окупантів від початку доби.
- На фронті тривають артилерійські обстріли прикордонних районів, що свідчить про напружену ситуацію.
Актуальна ситуація на фронті 27 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 27.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Ківшарівка та у районі Новоєгорівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого та в районах Колодязів, Ставків.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.
На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Сергіївка. Два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 17 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.
На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки. Одне боєзіткнення наразі триває.
