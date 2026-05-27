Українські воїни відбили понад 60 атак окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 27.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Ківшарівка та у районі Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого та в районах Колодязів, Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.