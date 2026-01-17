Украинские воины отчитываются об успешных дипстрайках в Крыму
Украинские воины отчитываются об успешных дипстрайках в Крыму

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Читати українською

17 января Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли успешно поразить российские средства ПВО и состав БПЛА противника на временно оккупированных территориях.

Главные тезисы

  • Под удары попала радиолокационная станция "Небо-У" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
  • Масштабы ущерба сейчас уточняются и будут объявлены впоследствии.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Новую операцию удалось реализовать на территории временно оккупированного украинского Крыма.

Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения Сил обороны Украины поразили объекты противовоздушной обороны противника.

Что важно понимать, речь идет о радиолокационной станции "Небо-У" (район Евпатории) и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).

Более того, на ТОТ Донецкой области, в районе Донецка под украинские атаки попало место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

По словам украинских воинов, масштабы ущерба уточняются.

Продолжаем уничтожать врага и его возможности. Продолжение следует. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

Фото: .facebook.com/GeneralStaff.ua

Что важно понимать, 17 января 2025 года начались 1 424-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

Инсайдеры узнали о состоянии сына Кадырова после резонансного ДПТ
ДТП с Адамом Кадыровом - что известно
Украина и РФ согласились на локальное прекращение огня
Прекращение огня на одном из участков фронта – что известно
Путин стыдится поражения армии РФ в Купянске
Битва за Купянск подтверждает ослабление армии РФ

