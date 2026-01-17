Украинские воины отчитываются об успешных дипстрайках в Крыму

17 января Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли успешно поразить российские средства ПВО и состав БПЛА противника на временно оккупированных территориях.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Новую операцию удалось реализовать на территории временно оккупированного украинского Крыма.

Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения Сил обороны Украины поразили объекты противовоздушной обороны противника.

Что важно понимать, речь идет о радиолокационной станции "Небо-У" (район Евпатории) и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" (в районе Хуторка).

Более того, на ТОТ Донецкой области, в районе Донецка под украинские атаки попало место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

По словам украинских воинов, масштабы ущерба уточняются.

Продолжаем уничтожать врага и его возможности. Продолжение следует. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении Генштаба ВСУ. Поделиться

Фото: .facebook.com/GeneralStaff.ua

Что важно понимать, 17 января 2025 года начались 1 424-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.