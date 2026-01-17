Українські воїни звітують про успішні діпстрайки в Криму

17 січня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли успішно уразити російські засоби ППО та склад БпЛА противника на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Нову операцію вдалося реалізувати на території тимчасово окупованого українського Криму.

Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти протиповітряної оборони ворога.

Що важливо розуміти, йдеться про радіолокаційну станцію “Небо-У” (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1” (в районі Хуторка).

Ба більше, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька під удари українських військ потрапило місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

За словами українських воїнів, масштаби збитків уточнюються.

Продовжуємо нищити ворога і його спроможності. Далі буде. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

Фото: .facebook.com/GeneralStaff.ua

Що важливо розуміти, 17 січня 2025 року розпочалася 1 424-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.