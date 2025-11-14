Украинские воины отразили более 170 штурмов армии РФ с начала суток

В настоящее время враг 176 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Украинские войска активно отражают атаки армии РФ на различных направлениях, численность превышает 170 штурмов.
- Бои продолжаются на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
- Противник совершил общее количество обстрелов и штурмов, а также попытался провести наступательные действия в разных районах.
Актуальная ситуация на фронте 14 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 117 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.
Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодцы, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольга, Дружелюбовка, Новый Мир.
На Славянском направлении украинские воины отразили 11 вражеских атак — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще один бой продолжается.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюкивки, Майского и Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении российские оккупанты 31 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки. Украинские подразделения отбили 28 атак, еще три вражеских атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 64 атаки на позиции наших защитников. Сдерживая враждебный напор, украинские защитники уже отбили 41 атаку, бои продолжаются.
На Александровском направлении захватчики 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленая Роща, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 11 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблукового и в сторону Зеленой Рощи.
На Ореховском направлении противник дважды наступал: вблизи Степногорска и в сторону Приморского. Авиационный удар понес населенный пункт Орехов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-