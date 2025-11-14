Украинские воины отразили более 170 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 117 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодцы, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольга, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отразили 11 вражеских атак — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюкивки, Майского и Орехово-Василовки.