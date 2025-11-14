Українські воїни відбили понад 170 штурмів армії РФ від початку доби

На даний час ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Українські війська відбили понад 170 штурмів армії РФ у різних районах.
- Бої тривають на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 14 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 14.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.
На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.
На Олександрівському напрямку загарбники 15 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.
На Оріхівському напрямку противник двічі наступав: поблизу Степногірська та у бік Приморського. Авіаційного удару зазнав населений пункт Оріхів.
