Українські воїни відбили понад 170 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 14.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.