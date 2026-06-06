С начала этих суток фиксируется высокая интенсивность боевых действий: оккупационные войска совершили 64 штурма позиций украинских подразделений. В то же время, российская артиллерия продолжает плотные обстрелы украинского пограничья.
Главные тезисы
- Украинские воины отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток.
- Российская артиллерия продолжает плотные обстрелы украинского пограничья.
- На разных направлениях фронта произошли боевые столкновения и попытки прорыва оборонительных линий.
Актуальная ситуация на фронте 6 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. На этих же участках противник тридцать раз обстрелял оборонительные рубежи и близлежащие населенные пункты.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики предприняли одну попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском отрезке фронта подразделения оккупационных войск два раза атаковали с целью вытеснения украинских сил вблизи Песчаного и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается.
Наступательную активность агрессор проявил и на Лиманском направлении, где зафиксированы четыре штурмовых попытки вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Дробышево. Одно боевое столкновение здесь продолжается.
В Славянском направлении украинские подразделения нейтрализовали одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.
На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Часов Яр, которое завершилось безрезультатно.
На Константиновском направлении украинские войска успешно сдержали двенадцать атак противника, пытавшегося преодолеть оборонные линии в районах Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.
На Покровском направлении зафиксировано 21 штурмовое действие с целью вытеснения украинских подразделений с занимаемых позиций возле Торецкого, Свободного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришиного, Сергеевки, Котлиного, Новопавловки и Удачного. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Толстое, Январское, Новоселовка, Вороне и Вербовое. Одно боевое столкновение продолжается в эти минуты.
На Гуляйпольском направлении украинские подразделения сдержали восемь атак противника вблизи Доброполья, Воздвиженки, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного. Еще шесть боев продолжаются.
На Приднепровском направлении в текущий день произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.
Украинские военные продолжают последовательно уменьшать боевой потенциал сил захватчиков, как непосредственно на линии столкновения, так и в их тылу.
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