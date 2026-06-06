Украинские воины отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 06.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении украинские войска успешно сдержали двенадцать атак противника, пытавшегося преодолеть оборонные линии в районах Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.

В Славянском направлении украинские подразделения нейтрализовали одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

Наступательную активность агрессор проявил и на Лиманском направлении, где зафиксированы четыре штурмовых попытки вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Дробышево. Одно боевое столкновение здесь продолжается.

На Купянском отрезке фронта подразделения оккупационных войск два раза атаковали с целью вытеснения украинских сил вблизи Песчаного и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики предприняли одну попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. На этих же участках противник тридцать раз обстрелял оборонительные рубежи и близлежащие населенные пункты.

На Покровском направлении зафиксировано 21 штурмовое действие с целью вытеснения украинских подразделений с занимаемых позиций возле Торецкого, Свободного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришиного, Сергеевки, Котлиного, Новопавловки и Удачного. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Толстое, Январское, Новоселовка, Вороне и Вербовое. Одно боевое столкновение продолжается в эти минуты.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения сдержали восемь атак противника вблизи Доброполья, Воздвиженки, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного. Еще шесть боев продолжаются.