Українські воїни відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 06.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. На цих же ділянках противник тридцять разів обстріляв оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

Наступальну активність агресор виявив і на Лиманському напрямку, де зафіксовано чотири штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення тут триває.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно.