Украинские воины отразили более 70 штурмов армии РФ с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение.
Актуальная ситуация на фронте 26 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.10.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,
Одну вражескую атаку отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемых авиабомба, совершил 74 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Силы обороны удачно приостановили семь попыток продвижения противника, одно боевое столкновение продолжается.
В Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районах Выемки, Переездного и Федоровки. Наши защитники успешно отразили все вражеские атаки.
На Константиновском направлении сегодня захватчик девять раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 17 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.
Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Александроград, Павловка, Новогригоровка и в направлении населенного пункта Рыбное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Млиновка и Зеленая Роща. Авиационные удары получили населенные пункты Солодкое, Ровнополье, Железнодорожное и Нечаевка.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили четыре атаки врага вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Кроме того, противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковловка.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенному пункту Ольговка.
