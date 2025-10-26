Украинские воины отразили более 70 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.10.2025 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ,

Одну вражескую атаку отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемых авиабомба, совершил 74 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Силы обороны удачно приостановили семь попыток продвижения противника, одно боевое столкновение продолжается.

В Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районах Выемки, Переездного и Федоровки. Наши защитники успешно отразили все вражеские атаки.