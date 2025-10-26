Українські воїни відбили понад 70 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.10.2025 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ,

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 74 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися в районах Виїмки, Переїзного та Федорівки. Наші оборонці успішно відбили всі ворожі атаки.