Украинские воины отразили почти 80 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений.
Актуальная ситуация на фронте 16 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений с врагом, противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе одно из реактивной системы залпового огня. Два боестолкновения в данный момент продолжаются.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора. Три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг однажды пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак захватчиков в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.
На Славянском направлении сейчас враг оказывает одно наступательное действие в сторону Рай-Александровки, боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Бондарного и Орехово-Василовки. Один бой продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и Софиевка. Одна атака продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 20 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка и Согласие. Две атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 22 атаки кафиров в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Волшебное, Любицкое, Воздвижовка. Одиннадцать боеприкосновений еще продолжаются.
