Украинские воины отразили почти 80 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений с врагом, противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе одно из реактивной системы залпового огня. Два боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг однажды пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак захватчиков в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении сейчас враг оказывает одно наступательное действие в сторону Рай-Александровки, боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Бондарного и Орехово-Василовки. Один бой продолжается.