Украинские воины отразили почти 80 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отразили почти 80 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские воины смогли отразить 78 штурмов российской армии с начала суток.
  • Интенсивные боевые действия происходят на нескольких направлениях фронта, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и Славянское направления.

Актуальная ситуация на фронте 16 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений с врагом, противник совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе одно из реактивной системы залпового огня. Два боестолкновения в данный момент продолжаются.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении враг однажды пытался наступать в направлении Куриловки, получил отпор.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак захватчиков в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

  • На Славянском направлении сейчас враг оказывает одно наступательное действие в сторону Рай-Александровки, боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Бондарного и Орехово-Василовки. Один бой продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и Софиевка. Одна атака продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 20 атак.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка и Согласие. Две атаки продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 22 атаки кафиров в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Волшебное, Любицкое, Воздвижовка. Одиннадцать боеприкосновений еще продолжаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 85 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти все новые российские танки Т-72Б
В России снова проблемы с танками
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?