Українські воїни відбили майже 80 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 39 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню. Два боєзіткнення в даний момент тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався наступати в напрямку Курилівки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак загарбників в бік населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку наразі ворог здійснює одну наступальну дію в бік Рай-Олександрівки, боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися на позиції наших військ в районах Бондарного та Оріхово-Василівки. Один бій триває.