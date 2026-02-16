ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2026 року, становлять близько 1 254 450 осіб, з них 1 180 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення в Україну становлять понад 1,2 млн осіб.
- Збройні сили України ліквідували ще 1180 окупантів РФ за попередню добу.
- Російська армія втратила танки, бронемашини, артилерію, літаки та інше озброєння у великих кількостях.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 676 (+4),
бойових броньованих машин — 24 042 (+5),
артилерійських систем — 37 319 (+26),
РСЗВ — 1 648 (+0),
засобів ППО — 1 301 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135 459 (+601),
крилатих ракет — 4 286 (+0),
кораблів / катерів — 29 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 654 (+169),
спеціальної техніки — 4 071 (+0).
Дані уточнюються.
