ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів РФ
ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2026 року, становлять близько 1 254 450 осіб, з них 1 180 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ від початку вторгнення в Україну становлять понад 1,2 млн осіб.
  • Збройні сили України ліквідували ще 1180 окупантів РФ за попередню добу.
  • Російська армія втратила танки, бронемашини, артилерію, літаки та інше озброєння у великих кількостях.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 676 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 042 (+5),

  • артилерійських систем — 37 319 (+26),

  • РСЗВ — 1 648 (+0),

  • засобів ППО — 1 301 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135 459 (+601),

  • крилатих ракет — 4 286 (+0),

  • кораблів / катерів — 29 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 78 654 (+169),

  • спеціальної техніки — 4 071 (+0).

Дані уточнюються.

