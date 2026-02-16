ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов РФ
ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 16 февраля 2026 года, составляют около 1 254 450 человек, из них 1 180 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • С начала вторжения в Украину российские войска понесли потери более 1,2 млн человек.
  • Вооруженные силы Украины ликвидировали 1180 оккупантов РФ за последние сутки.
  • Российская армия понесла значительные потери в технике и вооружении: танки, бронемашины, артиллерия, самолеты и другое.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 676 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 042 (+5),

  • артиллерийских систем — 37 319 (+26),

  • РСЗО — 1 648 (+0),

  • средств ПВО — 1 301 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 459 (+601),

  • крылатых ракет — 4 286 (+0),

  • кораблей / катеров — 29 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 654 (+169),

  • специальной техники — 4071 (+0).

Данные уточняются.

