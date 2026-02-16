ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 16 февраля 2026 года, составляют около 1 254 450 человек, из них 1 180 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- С начала вторжения в Украину российские войска понесли потери более 1,2 млн человек.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали 1180 оккупантов РФ за последние сутки.
- Российская армия понесла значительные потери в технике и вооружении: танки, бронемашины, артиллерия, самолеты и другое.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 676 (+4),
боевых бронированных машин — 24 042 (+5),
артиллерийских систем — 37 319 (+26),
РСЗО — 1 648 (+0),
средств ПВО — 1 301 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 459 (+601),
крылатых ракет — 4 286 (+0),
кораблей / катеров — 29 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 78 654 (+169),
специальной техники — 4071 (+0).
Данные уточняются.
