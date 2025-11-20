Украинские воины пленили группу оккупантов РФ в Серебрянском лесу — видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады во время зачистки Серебрянского леса взяли в плен четырех военных.

ВСУ пленили группу окупантов РФ в Серебрянском лесу

Об этом бригада сообщила в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Одним из участвовавших в операции защитников был американский доброволец, по имени Брюс.

Ранее на Покровском направлении в плен сдались трое российских захватчиков, двое из которых оказались разведчиками.