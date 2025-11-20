Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады во время зачистки Серебрянского леса взяли в плен четырех военных.
Главные тезисы
- Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели успешную операцию по пленению четырех российских военных в Серебрянском лесу.
- Один из участников операции был американский доброволец, игравший важную роль в разведке вражеского войска.
- Этот случай стал частью широкого контекста конфликта на Востоке Украины, где продолжаются боевые действия между украинскими вооруженными силами и оккупантами.
ВСУ пленили группу окупантов РФ в Серебрянском лесу
Об этом бригада сообщила в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
Одним из участвовавших в операции защитников был американский доброволец, по имени Брюс.
Ранее на Покровском направлении в плен сдались трое российских захватчиков, двое из которых оказались разведчиками.
