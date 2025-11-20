Украинские воины пленили группу оккупантов РФ в Серебрянском лесу — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины пленили группу оккупантов РФ в Серебрянском лесу — видео

плен
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады во время зачистки Серебрянского леса взяли в плен четырех военных.

Главные тезисы

  • Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели успешную операцию по пленению четырех российских военных в Серебрянском лесу.
  • Один из участников операции был американский доброволец, игравший важную роль в разведке вражеского войска.
  • Этот случай стал частью широкого контекста конфликта на Востоке Украины, где продолжаются боевые действия между украинскими вооруженными силами и оккупантами.

ВСУ пленили группу окупантов РФ в Серебрянском лесу

Об этом бригада сообщила в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Одним из участвовавших в операции защитников был американский доброволец, по имени Брюс.

Ранее на Покровском направлении в плен сдались трое российских захватчиков, двое из которых оказались разведчиками.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ССО взяли в плен на Курщине 14 оккупантов РФ
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен на Курщине 9 оккупантов РФ — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Курщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен российских десантников под Часовым Яром
плен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?