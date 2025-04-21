ВСУ взяли в плен на Курщине 9 оккупантов РФ — видео

Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями взяли в плен в Курской области девять российских военнослужащих.
Главные тезисы
- Десантно-штурмовые войска ВСУ взяли в плен 9 российских оккупантов в Курской области.
- Российские военнопленные выбрали сдаться украинским воинам вместо гибели.
- ВСУ оказали медицинскую и психологическую помощь взятым в плен российским военнопленным.
ВСУ взяли в плен на Курщине 9 российских военных
Соответствующее видео в Facebook обнародовало командование ДШВ ВСУ.
Как отметили в ДШУ, сначала россияне согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели избрали плен и сдались украинским воинам.
Российским военнопленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.
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