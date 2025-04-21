ВСУ взяли в плен на Курщине 9 оккупантов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен на Курщине 9 оккупантов РФ — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Курщина
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Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями взяли в плен в Курской области девять российских военнослужащих.

Главные тезисы

  • Десантно-штурмовые войска ВСУ взяли в плен 9 российских оккупантов в Курской области.
  • Российские военнопленные выбрали сдаться украинским воинам вместо гибели.
  • ВСУ оказали медицинскую и психологическую помощь взятым в плен российским военнопленным.

ВСУ взяли в плен на Курщине 9 российских военных

Соответствующее видео в Facebook обнародовало командование ДШВ ВСУ.

Очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск. Девять военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками в Курской области.

Как отметили в ДШУ, сначала россияне согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели избрали плен и сдались украинским воинам.

Российским военнопленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

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