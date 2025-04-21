ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 окупантів РФ — відео

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами взяли в полон у Курській області дев’ятьох російських військовослужбовців.
Головні тези:
- Десантно-штурмові війська ЗСУ узяли у полон 9 російських військовослужбовців у Курській області.
- Російські військовополонені вирішили здатися українським воїнам замість безславної загибелі.
- ЗСУ надали надана вчасну медичну й психологічну допомогу узятих у полон російським військовополоненим.
ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 російських військових
Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднило командування ДШВ ЗСУ.
Як зазначили у ДШВ, спочатку росіяни згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам.
Російським військовополоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-