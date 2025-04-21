ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 окупантів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 окупантів РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
полонені

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України спільно із суміжними підрозділами взяли в полон у Курській області дев’ятьох російських військовослужбовців.

Головні тези:

  • Десантно-штурмові війська ЗСУ узяли у полон 9 російських військовослужбовців у Курській області.
  • Російські військовополонені вирішили здатися українським воїнам замість безславної загибелі.
  • ЗСУ надали надана вчасну медичну й психологічну допомогу узятих у полон російським військовополоненим.

ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 російських військових

Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднило командування ДШВ ЗСУ.

Чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ. Девʼятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники з суміжниками у Курській області.

Як зазначили у ДШВ, спочатку росіяни згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам.

Російським військовополоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

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