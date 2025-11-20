Українські воїни полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі — відео

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади під час зачистки Серебрянського лісу взяли в полон чотирьох російських військових.

ЗСУ полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі

Про це бригада повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Одним із захисників, які брали участь в операції, був американський доброволець, на ім'я Брюс.

Раніше на Покровському напрямку в полон здалися троє російських загарбників, двоє з яких виявилися розвідниками.