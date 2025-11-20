Українські воїни полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі — відео

полон
Read in English
Джерело:  online.ua

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади під час зачистки Серебрянського лісу взяли в полон чотирьох російських військових.

Головні тези:

  • Українські воїни здійснили успішну операцію з полонення російських військових у Серебрянському лісі.
  • Бійці 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон чотирьох окупантів РФ під час захистки лісу.
  • Серед учасників операції був американський доброволець, який відіграв важливу роль у розвідці ворожого війська.

ЗСУ полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі

Про це бригада повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Одним із захисників, які брали участь в операції, був американський доброволець, на ім'я Брюс.

Раніше на Покровському напрямку в полон здалися троє російських загарбників, двоє з яких виявилися розвідниками.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ССО взяли у полон на Курщині 14 окупантів РФ
ССО
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли у полон на Курщині 9 окупантів РФ — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
полонені
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли у полон російських десантників під Часовим Яром
полон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?