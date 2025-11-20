Українські воїни полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі — відео

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади під час зачистки Серебрянського лісу взяли в полон чотирьох російських військових.
Головні тези:
- Українські воїни здійснили успішну операцію з полонення російських військових у Серебрянському лісі.
- Бійці 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон чотирьох окупантів РФ під час захистки лісу.
- Серед учасників операції був американський доброволець, який відіграв важливу роль у розвідці ворожого війська.
ЗСУ полонили групу окупантів РФ у Серебрянському лісі
Про це бригада повідомила у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
Одним із захисників, які брали участь в операції, був американський доброволець, на ім'я Брюс.
Раніше на Покровському напрямку в полон здалися троє російських загарбників, двоє з яких виявилися розвідниками.
