Украинские воины побили новый рекорд на фронте в марте 2025 года

В первый месяц весны Силы обороны Украины успешно поразили 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Что важно понимать, это рекордное количество за весь период полномасштабной войны.

Украинские защитники приумножили потери армии РФ

Минобороны Украины обращает внимание на то, что наибольшее количество вражеских артсистем бойцы ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.

Кроме того, указано, что в течение первого квартала 2025 года российские оккупанты потеряли 3 990 артсредств.

За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем. Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем. Поделиться

Согласно данным Генштаба ВСУ, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти потери составили 82 870 захватчиков.

В течение первого месяца весны украинские защитники успешно уничтожили или вывели из строя 272 российских танка. А с начала года — 833 единицы.

Что важно понимать, наиболее результативно по вражеским танкам Силы обороны Украины отработали в октябре 2023 года — именно тогда удалось “минусануть” 521 танк армии РФ.