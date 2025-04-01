Украинские воины побили новый рекорд на фронте в марте 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины побили новый рекорд на фронте в марте 2025 года

Минобороны Украины
ВСУ
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В первый месяц весны Силы обороны Украины успешно поразили 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Что важно понимать, это рекордное количество за весь период полномасштабной войны.

Главные тезисы

  • В марте наши воины уничтожили 607 боевых бронированных машин противника.
  • Также в первый месяц весны наши защитники поразили 3545 единиц автотранспорта и автоцистерн россиян.

Украинские защитники приумножили потери армии РФ

Минобороны Украины обращает внимание на то, что наибольшее количество вражеских артсистем бойцы ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.

Кроме того, указано, что в течение первого квартала 2025 года российские оккупанты потеряли 3 990 артсредств.

За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем. Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти потери составили 82 870 захватчиков.

В течение первого месяца весны украинские защитники успешно уничтожили или вывели из строя 272 российских танка. А с начала года — 833 единицы.

Что важно понимать, наиболее результативно по вражеским танкам Силы обороны Украины отработали в октябре 2023 года — именно тогда удалось “минусануть” 521 танк армии РФ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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