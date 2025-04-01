Украинские воины побили новый рекорд на фронте в марте 2025 года

В первый месяц весны Силы обороны Украины успешно поразили 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Что важно понимать, это рекордное количество за весь период полномасштабной войны.
Главные тезисы
- В марте наши воины уничтожили 607 боевых бронированных машин противника.
- Также в первый месяц весны наши защитники поразили 3545 единиц автотранспорта и автоцистерн россиян.
Украинские защитники приумножили потери армии РФ
Минобороны Украины обращает внимание на то, что наибольшее количество вражеских артсистем бойцы ВСУ уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы.
Кроме того, указано, что в течение первого квартала 2025 года российские оккупанты потеряли 3 990 артсредств.
Согласно данным Генштаба ВСУ, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эти потери составили 82 870 захватчиков.
В течение первого месяца весны украинские защитники успешно уничтожили или вывели из строя 272 российских танка. А с начала года — 833 единицы.
Что важно понимать, наиболее результативно по вражеским танкам Силы обороны Украины отработали в октябре 2023 года — именно тогда удалось “минусануть” 521 танк армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-