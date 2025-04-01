Українські воїни побили новий рекорд на фронті у березні 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни побили новий рекорд на фронті у березні 2025 року

Міноборони України
Українські захисники примножили втрати армії РФ
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Протягом першого місяця весни Сили оборони України успішно уразили 1 644 артилерійські системи та 3 545 одиниць автотранспорту і автоцистерн російських загарбників. Що важливо розуміти, це рекордна кількість за весь період повномасштабної війни.

Головні тези:

  •  У березні наші воїни знищили 607 бойових броньованих машин ворога.
  • Також у перший місяць весни наші захисники уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн росіян.

Українські захисники примножили втрати армії РФ

Міноборони України звертає увагу на те, що найбільшу кількість ворожих артсистем бійці ЗСУ знищили та підбили 27 березня — 122 одиниці.

Окрім того, вказано, що протягом першого кварталу 2025 року російські окупанти втратили аж 3 990 артзасобів.

За перших три місяці минулого року було знищено 2 600 ворожих артсистем. Цей факт свідчить про уміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб.

Для порівняння: за аналогічний період минулого року ці втрати сягнули 82 870 загарбників.

Протягом першого місяці весни українські захисники успішно знищили або вивели з ладу 272 російські танки. А з початку року — 833 одиниці.

Що важливо розуміти, найбільш результативно по ворожих танках Сили оборони України відпрацювали у жовтні 2023 року — саме тоді вдалося “мінусанути” 521 танк армії РФ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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