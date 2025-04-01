Українські воїни побили новий рекорд на фронті у березні 2025 року

Протягом першого місяця весни Сили оборони України успішно уразили 1 644 артилерійські системи та 3 545 одиниць автотранспорту і автоцистерн російських загарбників. Що важливо розуміти, це рекордна кількість за весь період повномасштабної війни.
Головні тези:
- У березні наші воїни знищили 607 бойових броньованих машин ворога.
- Також у перший місяць весни наші захисники уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн росіян.
Українські захисники примножили втрати армії РФ
Міноборони України звертає увагу на те, що найбільшу кількість ворожих артсистем бійці ЗСУ знищили та підбили 27 березня — 122 одиниці.
Окрім того, вказано, що протягом першого кварталу 2025 року російські окупанти втратили аж 3 990 артзасобів.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб.
Для порівняння: за аналогічний період минулого року ці втрати сягнули 82 870 загарбників.
Протягом першого місяці весни українські захисники успішно знищили або вивели з ладу 272 російські танки. А з початку року — 833 одиниці.
Що важливо розуміти, найбільш результативно по ворожих танках Сили оборони України відпрацювали у жовтні 2023 року — саме тоді вдалося “мінусанути” 521 танк армії РФ.
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