Українські воїни побили новий рекорд на фронті у березні 2025 року

Протягом першого місяця весни Сили оборони України успішно уразили 1 644 артилерійські системи та 3 545 одиниць автотранспорту і автоцистерн російських загарбників. Що важливо розуміти, це рекордна кількість за весь період повномасштабної війни.

Українські захисники примножили втрати армії РФ

Міноборони України звертає увагу на те, що найбільшу кількість ворожих артсистем бійці ЗСУ знищили та підбили 27 березня — 122 одиниці.

Окрім того, вказано, що протягом першого кварталу 2025 року російські окупанти втратили аж 3 990 артзасобів.

За перших три місяці минулого року було знищено 2 600 ворожих артсистем. Цей факт свідчить про уміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем. Поширити

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб.

Для порівняння: за аналогічний період минулого року ці втрати сягнули 82 870 загарбників.

Протягом першого місяці весни українські захисники успішно знищили або вивели з ладу 272 російські танки. А з початку року — 833 одиниці.

Що важливо розуміти, найбільш результативно по ворожих танках Сили оборони України відпрацювали у жовтні 2023 року — саме тоді вдалося “мінусанути” 521 танк армії РФ.