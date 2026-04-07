Украинские воины поразили 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика" в РФ
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины - какие результаты
Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", который находится в Ленинградской области России.

  • Новые атаки Украины могут оказать существенное влияние на экспорт нефтепродуктов из России.
  • Под удары попали вражеские резервуары РВСН-20000.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов России, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщают украинские воины, также удалось уточнить результаты атак ВСУ, которые произошли 5 апреля 2026 года.

Генштаб ВСУ отмечает, что речь идет об успешном поражении объектов нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага.

Так, в результате точных атак на порту "Транснефть-Порт Приморск" удалось повредить сразу 3 резервуара типа РВСН-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов.

Что важно понимать, РВСН-20000 — резервуар объемом 20 000 м³. Речь идет о типичной конструкции, которая используется для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Также уточнено, что при поражении 5 апреля ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1 и установки 19/6, задействованной в производстве нефтяных битумов.

