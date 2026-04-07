Украинские воины поразили 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика" в РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", который находится в Ленинградской области России.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов России, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщают украинские воины, также удалось уточнить результаты атак ВСУ, которые произошли 5 апреля 2026 года.

Генштаб ВСУ отмечает, что речь идет об успешном поражении объектов нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага.

Так, в результате точных атак на порту "Транснефть-Порт Приморск" удалось повредить сразу 3 резервуара типа РВСН-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов.

Что важно понимать, РВСН-20000 — резервуар объемом 20 000 м³. Речь идет о типичной конструкции, которая используется для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.