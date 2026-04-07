Украинские воины поразили 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика" в РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", который находится в Ленинградской области России.
Главные тезисы
- Новые атаки Украины могут оказать существенное влияние на экспорт нефтепродуктов из России.
- Под удары попали вражеские резервуары РВСН-20000.
Новые дипстрайки Украины — какие результаты
Как сообщают украинские воины, также удалось уточнить результаты атак ВСУ, которые произошли 5 апреля 2026 года.
Генштаб ВСУ отмечает, что речь идет об успешном поражении объектов нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага.
Так, в результате точных атак на порту "Транснефть-Порт Приморск" удалось повредить сразу 3 резервуара типа РВСН-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов.
Что важно понимать, РВСН-20000 — резервуар объемом 20 000 м³. Речь идет о типичной конструкции, которая используется для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.
Больше по теме
