Українські воїни уразили 3 резервуари підприємства "Транснефть-Балтика" у РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл", що знаходиться в Ленінградській області Росії.
Головні тези:
- Нові атаки України можуть суттєво вплинути на експорт нафтопродуктів з Росії.
- Під удари потрапили ворожі резервуари РВСП-20000.
Нові діпстрайки України — які результати
Як повідомляють українські воїни, вдалося уточнити результати атак ЗСУ, які відбулися 5 квітня 2026 року.
Генштаб ЗСУ наголошує, що йдеться про успішне ураження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури ворога.
Так, внаслідок влучних атак на порту "Транснефть-Порт Приморск" вдалося пошкодити одразу 3 резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів.
Що важливо розуміти, РВСП-20000 — резервуар об'ємом 20 000 м³. Йдеться про типову конструкцію, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.
