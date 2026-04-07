Українські воїни уразили 3 резервуари підприємства "Транснефть-Балтика" у РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл", що знаходиться в Ленінградській області Росії.

Головні тези:

  • Нові атаки України можуть суттєво вплинути на експорт нафтопродуктів з Росії.
  • Під удари потрапили ворожі резервуари РВСП-20000.

Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів рф, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України.

Як повідомляють українські воїни, вдалося уточнити результати атак ЗСУ, які відбулися 5 квітня 2026 року.

Генштаб ЗСУ наголошує, що йдеться про успішне ураження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури ворога.

Так, внаслідок влучних атак на порту "Транснефть-Порт Приморск" вдалося пошкодити одразу 3 резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів.

Що важливо розуміти, РВСП-20000 — резервуар об'ємом 20 000 м³. Йдеться про типову конструкцію, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

Також уточнено, що під час ураження 5 квітня ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

