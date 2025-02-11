Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно ликвидировали 1 390 российских захватчиков, 44 артиллерийские системы и 13 танков врага. Ситуация на фронте остается напряженной.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла значительное количество техники и личного состава в течение 10 февраля.
- Враг совершил около 6 тысяч обстрелов, атакуя бойцов ВСУ и гражданское население Украины.
Потери армии РФ по состоянию на 11 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 851 880 (+1 390) человек,
танков — 10 014 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 20 844 (+31) ед,
артиллерийских систем — 22 923 (+44) ед,
РСЗО — 1 275 (+2) ед,
средств ПВО — 1060 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 755 (+132) ед,
крылатых ракет — 3 056 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36 807 (+169) ед,
специальной техники — 3 741 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 10 февраля на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 КАБ.
Более того, враг совершил почти 6 тысяч обстрелов и использовал для атак 2853 дроны-камикадзе.
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта армии РФ.
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