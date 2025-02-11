Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби Сили оборони України успішно ліквідували 1 390 російських загарбників, 44 артилерійські системи та 13 танків ворога. Ситуація на фронті залишається напруженою.

Втрати армії РФ станом на 11 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 851 880 (+1 390) осіб,

танків — 10 014 (+13) од,

бойових броньованих машин — 20 844 (+31) од,

артилерійських систем — 22 923 (+44) од,

РСЗВ — 1 275 (+2) од,

засобів ППО — 1060 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 755 (+132) од,

крилатих ракет — 3 056 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 36 807 (+169) од,

спеціальної техніки — 3 741 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 10 лютого на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБ.

Ба більше вказано, що ворог здійснив майже 6 тисяч обстрілів та використав для атак 2853 дрони-камікадзе.