Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України успішно ліквідували 1 390 російських загарбників, 44 артилерійські системи та 13 танків ворога. Ситуація на фронті залишається напруженою.

Головні тези:

  • Армія РФ втратила значну кількість техніки та особового складу протягом 10 лютого.
  • Ворог здійснив близько 6 тисяч обстрілів, атакуючи бійців ЗСУ та цивільне населення України.

Втрати армії РФ станом на 11 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 851 880 (+1 390) осіб,

  • танків — 10 014 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 20 844 (+31) од,

  • артилерійських систем — 22 923 (+44) од,

  • РСЗВ — 1 275 (+2) од,

  • засобів ППО — 1060 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 755 (+132) од,

  • крилатих ракет — 3 056 (+2) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 36 807 (+169) од,

  • спеціальної техніки — 3 741 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 10 лютого на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБ.

Ба більше вказано, що ворог здійснив майже 6 тисяч обстрілів та використав для атак 2853 дрони-камікадзе.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти армії РФ.

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