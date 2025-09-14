Украинские воины поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму — фото

Утром 14 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что во временно оккупированном Крыму удалось атаковать коммуникационный узел Черноморского флота России.
Главные тезисы
- Начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Всего в течение 13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновений.
Что известно о новом успехе украинских воинов
Что важно понимать, указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.
Кроме того, сообщается, что общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 094 610 (+880) человек;
танков — 11 184 (+3) ед;
артиллерийских систем — 32 749 (+42) ед;
РСЗО — 1 487 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 59 086 (+261) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 61 614 (+102) ед;
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-