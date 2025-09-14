Украинские воины поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму — фото
Украинские воины поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму — фото

Генштаб ВСУ
Что известно о новом успехе украинских воинов
Утром 14 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что во временно оккупированном Крыму удалось атаковать коммуникационный узел Черноморского флота России.

Главные тезисы

  • Начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • Всего в течение 13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновений.

Что известно о новом успехе украинских воинов

В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым, — сказано в официальном сообщении.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov

Что важно понимать, указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov

Кроме того, сообщается, что общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 094 610 (+880) человек;

  • танков — 11 184 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 32 749 (+42) ед;

  • РСЗО — 1 487 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 59 086 (+261) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 614 (+102) ед;

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один важный объект российских захватчиков.

