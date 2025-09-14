Українські воїни уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Криму — фото

Вранці 14 вересня Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що в тимчасово окупованому Криму вдалося успішно атакувати комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.
Головні тези:
- Розпочалася 1299-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
- Загалом протягом 13 вересня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Що важливо розуміти, зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.
Окрім того, повідомляється, що загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 094 610 (+880) осіб;
танків — 11 184 (+3) од;
артилерійських систем — 32 749 (+42) од;
РСЗВ — 1 487 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 59 086 (+261) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 614 (+102) од;
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-