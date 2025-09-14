Українські воїни уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Криму — фото

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Вранці 14 вересня Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що в тимчасово окупованому Криму вдалося успішно атакувати комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.

Головні тези:

  • Розпочалася 1299-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
  • Загалом протягом 13 вересня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.

Що відомо про новий успіх українських воїнів

В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим, — йдеться в офіційному повідомленні.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov

Що важливо розуміти, зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov

Окрім того, повідомляється, що загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 094 610 (+880) осіб;

  • танків — 11 184 (+3) од;

  • артилерійських систем — 32 749 (+42) од;

  • РСЗВ — 1 487 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 59 086 (+261) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 614 (+102) од;

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже поганий сигнал". Бельгія ухвалила рішення щодо заморожених активів Росії
Бельгія уже пояснила своє рішення
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила по НПЗ у Ленінградській області РФ — відео
“Бавовна” в Росії 14 вересня - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 52 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?