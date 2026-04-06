Украинские воины поразили российский самолет-амфибию Бе-12
Украинские воины поразили российский самолет-амфибию Бе-12

Украинские воины отчитываются о новых успешных ударах
6 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и самолет-амфибию Бе-12 российских захватчиков.

  • Сильный пожар после атаки дронов до сих пор горит в Новороссийске.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Украинские воины отчитываются о новых успешных ударах

В целях существенного сокращения военно-экономического потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли мощные удары по ряду важных объектов врага.

Так, атака была осуществлена на нефтеналивную инфраструктуру нефтяного терминала "Шесхарис".

В этот раз громкие взрывы гремели в Новороссийске, Краснодарском крае РФ.

Генштаб ВСУ подтверждает попадание по вражескому объекту, а также начало масштабного пожара на территории терминала.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены впоследствии.

Более того, указано, что под мощный удар Сил обороны Украины попал противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

По словам защитников, поражение произошло вблизи Качи ВОТ АР Крым. Степень повреждений уточняется.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

