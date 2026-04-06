Украинские воины поразили российский самолет-амфибию Бе-12

6 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и самолет-амфибию Бе-12 российских захватчиков.
Главные тезисы
- Сильный пожар после атаки дронов до сих пор горит в Новороссийске.
- Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Украинские воины отчитываются о новых успешных ударах
В целях существенного сокращения военно-экономического потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли мощные удары по ряду важных объектов врага.
Так, атака была осуществлена на нефтеналивную инфраструктуру нефтяного терминала "Шесхарис".
В этот раз громкие взрывы гремели в Новороссийске, Краснодарском крае РФ.
Генштаб ВСУ подтверждает попадание по вражескому объекту, а также начало масштабного пожара на территории терминала.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены впоследствии.
Более того, указано, что под мощный удар Сил обороны Украины попал противолодочный самолет-амфибия Бе-12.
По словам защитников, поражение произошло вблизи Качи ВОТ АР Крым. Степень повреждений уточняется.
Больше по теме
