Українські воїни уразили російський літак-амфібію Бе-12

6 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно уразили нафтовий термінал "Шесхарис" та літак-амфібію Бе-12 російських загарбників.
Головні тези:
- Масштабна пожежа після атаки дронів досі палає у Новоросійську.
- Масштаби завданих збитків уточнюються.
Українські воїни звітують про нові успішні удари
З метою суттєвого скорочення воєнно-економічного потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України завдали потужних ударів по низці важливих об’єктів ворога.
Так, атаку було здійснено на нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис”.
Цього разу гучні вибухи гриміли в Новоросійську, Краснодарського краю РФ.
Генштаб ЗСУ підтверджує влучання по ворожому об’єкту, а також початок масштабної пожежі на території терміналу.
Масштаби завданих збитків уточнюються та будуть оголошені згодом.
Ба більше, вказано, що під потужний удар Сил оборони України потрапив протичовновий літак-амфібія Бе-12.
За словами захисників, ураження сталося поблизу Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-