Українські воїни уразили російський літак-амфібію Бе-12
Україна
Генштаб ЗСУ
Бе-12
6 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно уразили нафтовий термінал "Шесхарис" та літак-амфібію Бе-12 російських загарбників.

  • Масштабна пожежа після атаки дронів досі палає у Новоросійську.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються.

Українські воїни звітують про нові успішні удари

З метою суттєвого скорочення воєнно-економічного потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України завдали потужних ударів по низці важливих об’єктів ворога.

Так, атаку було здійснено на нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис”.

Цього разу гучні вибухи гриміли в Новоросійську, Краснодарського краю РФ.

Генштаб ЗСУ підтверджує влучання по ворожому об’єкту, а також початок масштабної пожежі на території терміналу.

Масштаби завданих збитків уточнюються та будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що під потужний удар Сил оборони України потрапив протичовновий літак-амфібія Бе-12.

За словами захисників, ураження сталося поблизу Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде.Слава Україні! — йдеться в заяві Генштаба ЗСУ.

