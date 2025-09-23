Украинские воины поразили сразу 2 пункта управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще две важные цели российских оккупантов.