Украинские воины поразили сразу 2 пункта управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще две важные цели российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1308-й день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 22 сентября на фронте произошло 179 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 23 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 103 580 (+1 010) человек,
танков — 11 199 (+5) ед,
артиллерийских систем — 33 052 (+53) ед,
РСЗО — 1 495 (+2) ед,
самолетов — 424 (+2) ед,
вертолетов — 345 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 62 486 (+485) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 62486 (+123) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Запорожья и Железнодорожного Запорожской области; Львова, Николаевки Херсонской области.
