Українські воїни уразили одразу 2 пункти управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1308 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 22 вересня на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 23 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 103 580 (+1 010) осіб,
танків — 11 199 (+5) од,
артилерійських систем — 33 052 (+53) од,
РСЗВ — 1 495 (+2) од,
літаків — 424 (+2) од,
гелікоптерів — 345 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 62 486 (+485) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 62 486 (+123) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.
