Украинские воины пробили логистический коридор у Покровска
Украинские воины пробили логистический коридор у Покровска

Что происходит вокруг Покровска
Источник:  Укринформ

Спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ Сергей Окишев официально подтвердил журналистам, что Силы обороны Украины смогли частично отбросить врага у Покровска, а также создать логистический коридор.

Главные тезисы

  • Ключевой целью для украинских войск остается отвержение российских захватчиков на северо-восточных окраинах.
  • Силы ГУР показали, какие происходят бои за город.

Что происходит вокруг Покровска

На сегодняшний день мы немного отбросили врага, что позволило создать логистический коридор для пополнения техники и дополнительного личного состава, — сообщил Сергей Окишев.

Он также подчеркнул: ключевая цель украинских воинов сейчас — как можно дальше отбросить российских захватчиков именно на северо-восточных окраинах.

Это позволит нам разомкнуть кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой, — объяснил спикер.

Если это удастся сделать, то Силы обороны Украины наконец-то смогут контролировать вражескую логистику.

Утром 4 ноября официально стало известно, что воины “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины продолжают операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Кроме того, указано, что боевые задания в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины.

