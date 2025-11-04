Украинские воины пробили логистический коридор у Покровска

Спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ Сергей Окишев официально подтвердил журналистам, что Силы обороны Украины смогли частично отбросить врага у Покровска, а также создать логистический коридор.
Главные тезисы
- Ключевой целью для украинских войск остается отвержение российских захватчиков на северо-восточных окраинах.
- Силы ГУР показали, какие происходят бои за город.
Что происходит вокруг Покровска
Он также подчеркнул: ключевая цель украинских воинов сейчас — как можно дальше отбросить российских захватчиков именно на северо-восточных окраинах.
Если это удастся сделать, то Силы обороны Украины наконец-то смогут контролировать вражескую логистику.
Утром 4 ноября официально стало известно, что воины “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины продолжают операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области.
В настоящее время продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Кроме того, указано, что боевые задания в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины.
