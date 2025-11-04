Українські воїни пробили логістичний коридор біля Покровська
Українські воїни пробили логістичний коридор біля Покровська

Що відбувається навколо Покровська
Джерело:  Укрінформ

Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Сергій Окішев офіційно підтвердив журналістам, що Сили оборони України змогли частково відкинути ворога біля Покровська, а також створити логістичний коридор.  

Головні тези:

  • Ключовою ціллю для українських військ залишається відкинення російських загарбників на північно-східних околицях.
  • Сили ГУР показали, які відбуваються бої за місто.

Що відбувається навколо Покровська

На сьогоднішній день ми трохи відкинули ворога, що дозволило створити логістичний коридор для поповнення техніки і додаткового особового складу, — повідомив Сергій Окішев.

Він також наголосив: ключова ціль українських воїнів наразі — якомога далі відкинути російських загарбників саме на північно-східних околицях.

Це дасть нам змогу розімкнути кільце, щоб противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою, — пояснив речник.

Якщо це все-таки вдасться зробити, то Сили оборони України нарешті зможуть контролювати ворожу логістику.

Вранці 4 листопада офіційно стало відомо, що воїни “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжують операцію в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області.

Наразі продовжуються запеклі бої з російськими окупантами.

Окрім того, наголошується, що бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України.

