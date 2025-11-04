Українські воїни пробили логістичний коридор біля Покровська

Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Сергій Окішев офіційно підтвердив журналістам, що Сили оборони України змогли частково відкинути ворога біля Покровська, а також створити логістичний коридор.
Головні тези:
- Ключовою ціллю для українських військ залишається відкинення російських загарбників на північно-східних околицях.
- Сили ГУР показали, які відбуваються бої за місто.
Що відбувається навколо Покровська
Він також наголосив: ключова ціль українських воїнів наразі — якомога далі відкинути російських загарбників саме на північно-східних околицях.
Якщо це все-таки вдасться зробити, то Сили оборони України нарешті зможуть контролювати ворожу логістику.
Вранці 4 листопада офіційно стало відомо, що воїни “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжують операцію в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області.
Наразі продовжуються запеклі бої з російськими окупантами.
Окрім того, наголошується, що бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України.
