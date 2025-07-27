Украинские воины продвинулись вперед в Запорожье

Силы обороны Украины смогли выбить диверсантов с позиции в Запорожской области, а также успешно прорваться вперед. Об этом заявила пресс-служба 210-го отдельного штурмового полка.
Главные тезисы
- Украинские воины использовали артиллерию и дроны для поддержки штурмовиков.
- Ни один из бойцов ВСУ не погиб во время реализации новой операции.
Новый успех ВСУ на фронте — первые подробности
Как отмечают украинские воины, такой успех стал возможным "исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков".
Кроме того, бойцы пообещали, что в скором времени обнародуют видеоподтверждение этого заявления.
27 июля также стало известно, что у армии РФ есть определенное продвижение на участке фронта между городами Константиновка и Покровск Донецкой области.
Ключевая цель врага — обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение.
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