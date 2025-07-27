Украинские воины продвинулись вперед в Запорожье

Силы обороны Украины смогли выбить диверсантов с позиции в Запорожской области, а также успешно прорваться вперед. Об этом заявила пресс-служба 210-го отдельного штурмового полка.

Новый успех ВСУ на фронте — первые подробности

В результате тщательно спланированных штурмовых действий наш 1 штурмовой батальон продвинулся в Запорожской области. Выбили ДРГ врага и заняли позиции, которые до этого долго неудачно штурмовали другие подразделения, — сказано в официальном заявлении 210-го отдельного штурмового полка. Поделиться

Как отмечают украинские воины, такой успех стал возможным "исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков".

Кроме того, бойцы пообещали, что в скором времени обнародуют видеоподтверждение этого заявления.

Важно, что нам удалось освободить украинские территории без потери со стороны наших воинов, — подчеркнули в подразделении. Поделиться

27 июля также стало известно, что у армии РФ есть определенное продвижение на участке фронта между городами Константиновка и Покровск Донецкой области.