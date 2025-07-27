Українські воїни просунулися вперед на Запоріжжі

Сили оборони України змогли вибити диверсантів із позицій у Запорізькій області, а також успішно прорватися вперед. Про це заявила пресслужба 210-го окремого штурмового полку.
Головні тези:
- Українські воїни використали артилерію та дрони для підтримки штурмовиків.
- Жоден з бійців ЗСУ не загинув під час реалізації нової операції.
Новий успіх ЗСУ на фронті — перші подробиці
Як зазначають українські воїни, такий успіх став можливим "виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків".
Окрім того, бійці пообіцяли, що незабаром оприлюднять відеопідтвердження цієї заява.
27 липня також стало відомо, що армія РФ має певне просування на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області.
Ключова ціль ворога наразі — обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.
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