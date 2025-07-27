Українські воїни просунулися вперед на Запоріжжі

Сили оборони України змогли вибити диверсантів із позицій у Запорізькій області, а також успішно прорватися вперед. Про це заявила пресслужба 210-го окремого штурмового полку.

Новий успіх ЗСУ на фронті — перші подробиці

У результаті ретельно спланованих штурмових дій наш 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжчині. Вибили ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи, — мовиться в офіційній заяві 210-го окремого штурмового полку . Поширити

Як зазначають українські воїни, такий успіх став можливим "виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків".

Окрім того, бійці пообіцяли, що незабаром оприлюднять відеопідтвердження цієї заява.

Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів, — наголосили у підрозділі. Поширити

27 липня також стало відомо, що армія РФ має певне просування на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області.