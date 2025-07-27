Українські воїни просунулися вперед на Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни просунулися вперед на Запоріжжі

Новий успіх ЗСУ на фронті
Read in English
Джерело:  online.ua

Сили оборони України змогли вибити диверсантів із позицій у Запорізькій області, а також успішно прорватися вперед. Про це заявила пресслужба 210-го окремого штурмового полку.

Головні тези:

  • Українські воїни використали артилерію та дрони для підтримки штурмовиків.
  • Жоден з бійців ЗСУ не загинув під час реалізації нової операції.

Новий успіх ЗСУ на фронті — перші подробиці

У результаті ретельно спланованих штурмових дій наш 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжчині. Вибили ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи, — мовиться в офіційній заяві 210-го окремого штурмового полку .

Як зазначають українські воїни, такий успіх став можливим "виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків".

Окрім того, бійці пообіцяли, що незабаром оприлюднять відеопідтвердження цієї заява.

Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів, — наголосили у підрозділі.

27 липня також стало відомо, що армія РФ має певне просування на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області.

Ключова ціль ворога наразі — обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Китай не хоче перемоги Росії у війні — яка головна мета Сі
Сі Цзіньпін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін ухвалив несподіване рішення на тлі "бавовни" у Росії
Міноборони Британії
Путін злякався українського гніву
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль вигадав абсурдну вимогу для "відновлення відносин" з Україною
Пєсков продовжує виступати з абсурдними заявами

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?